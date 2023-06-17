У Херсоні перевізники побили волонтера за безкоштовну евакуацію людей

https://racurs.ua/ua/n184182-u-hersoni-pereviznyky-pobyly-volontera-za-bezkoshtovnu-evakuaciu-ludey-video.html

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У Херсоні перевізники побили волонтера, який безкоштовно перевозив людей із небезпечних територій області.

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Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у відеозверненні, а також поліція Херсонщини.

Вчора побили відомого волонтера, який безкоштовно перевозив з небезпечних територій Херсонщини людей. Били підло, удвох, поки він не впав, і ще продовжували бити ногами. Нападники вже встановлені. Вони заробляють на пасажирських перевезеннях, користуючись горем, що спіткало наших людей під час російської агресії. Поліція розбирається з нападниками, зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 статті 296 хуліганство, — вказав Прокудін.

Він наголосив, що евакуація з Херсонщини є безкоштовною й закликав місцевих мешканців не платити тим, хто наживається на людському горі.

Поліція Херсонщини повідомила, що волонтера побили у Херсоні в районі автовокзалу.

16 червня близько 16.00 42-річний житель обласного центру приїхав із пасажирами до міжміського автовокзалу. Там до нього підійшли 35-річний раніше судимий херсонець та ще один невідомий. Між чоловіками спалахнув конфлікт щодо пасажирських перевезень, який переріс у переслідування на автомобілях та бійку, — йдеться в повідомленні.

За кілька годин після інциденту постраждалий самостійно звернувся до лікарні, де йому встановили діагноз: множинні забійні рани м’яких тканин голови та тіла, забій нижнього щелепного суглобу. Писати заяву за фактом його побиття чоловік відмовився. Однак поліцейські зареєстрували кримінальне провадження.