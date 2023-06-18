Кулеба відповів Кремлю про демілітаризацію України

https://racurs.ua/ua/n184206-kuleba-vidpoviv-kremlu-pro-demilitaryzaciu-ukrayiny.html

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Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, 18 червня відповів Кремлю на заяву про завершення демілітаризації України.

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Міністр у своїх соцмережах потролив речника путіна пєскова, який сказав, що «задача демілітаризації фактично багато в чому виконана». Мовляв, усе менше і менше Україна свою зброю використовує, і все більше вона використовує системи озброєнь, які їй постачають країни Заходу.

Кулеба припускає, що в Кремлі надалі поянуть говорити, що «фактично, усі задачі СВО виконані», а Україна як член ЄС і НАТО не зможе напасти на росію, Крим більше не є тягарем для російського бюджету, нацисти залишилися лише в росії, а втрати російських солдатів та техніки в Україні, про які ми нікому не розкажемо, допомогли нам виправити помилки та зробити росію сильнішою.

Ось чому ми праві, коли кажемо партнерам, що путін зможе пояснити росіянам і втрату Криму, і України загалом. Головне для партнерів — не боятися глобальних змін і не зупинятися у підтримці України. Життя без сучасної росії можливе. А ми щодня працюємо над новою зброєю для сил оборони України, над зміцненням світової коаліції на підтримку Формули миру і над відновленням України. Все це буде, — написав Кулеба.

пєсков 17 червня договорився до того, що заявив: багато в чому завдання з демілітаризації України виконано.