Під Генічеськом триває детонація боєприпасів, окупанти повідомляють про евакуацію та великі руйнування

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В Партизанах під Генічеськом триває детонація боєприпасів. Окупаційна влада повідомляє про евакуацію населення та великі руйнування.

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Уранці на тимчасово окупованій частині Херсонщини вибухнув великий склад БК окупантів.

Знищено склад боєприпасів російських військових, повідомили в Повітряних силах.

Вибух стався у селищі Рикове — раніше Партизани — біля Генічеська. Про це спочатку повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ і поширив відео пожежі. Інформацію також підтвердив речник Повітряних сил.

Раніше фотографії та відеозаписи великого вибуху, ймовірно, на околицях Генічеська почали поширюватися в місцевих телеграм-каналах. На них видно величезний шлейф диму, що здіймається далеко на горизонті, і чути звуки вибухів.

Наші збройні сили вранці завдали гарного удару — і дуже гучного — у селі Риково Генічеського району на тимчасово окупованій території Херсонської області, — сказав речник Одеської ОВА сергій Братчук у ранковому відеозверненні в неділю. — Там був дуже значний склад боєприпасів. Він був знищений.

Про вибухи повідомляє у своєму телеграм-каналі й радник мера Маріуполя Петро Андрющенко:

Партизани Генічеського району. Влучання на територію елеватора. Судячи з повідомлень від місцевих — великий склад. Пішла детонація.

Московити поки що ніяк не коментували події.

Риково знаходиться приблизно за 20 км від Генічеська, портового міста на березі Азовського моря, окупованого з перших днів повномасштабного російського вторгнення.