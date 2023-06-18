У День батька росіяни вбили на Сумщині дитину з татом

https://racurs.ua/ua/n184218-u-den-batka-rosiyany-vbyly-na-sumschyni-dytynu-z-tatom.html

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Внаслідок російського обстрілу Білопілля на Сумщині загинули батько та син.

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Буквально в трьох метрах від них прилетів снаряд. Вони просто бігли в укриття й не добігли п’ять метрів. Батько на місці загинув, дитину не встигли довезти до лікарні, померла на руках, — повідомив мер Білопілля.

Обстріл стався 18 червня по обіді.

17 червня росіяни здійснили 21 обстріл громад прикордоння Сумщини. Зафіксовано 119 вибухів. Обстрілів зазнали 10 громад області. Були пошкодження інфраструктури. Вночі та вранці 18 червня окупанти здійснили 12 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 59 вибухів. Під російським вогнем опинилися шість громад, пошкоджений приватний будинок.

День батька — щорічне свято на честь тат, що відзначається в більшості соціально розвинутих країн. В Україні День батька відзначається в третю неділю червня