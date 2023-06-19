Блінкен зустрівся з лідером Сі Цзіньпіном. Фото: AP

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Державний секретар США Ентоні Блінкен у Китаї зустрівся з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

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Зустріч розпочалася сьогодні, 19 червня. Пекін і Вашингтон під час візиту Блінкена досягли прогресу та домовленостей з деяких питань «і це дуже добре». Китайський лідер заявив, що візит американського дипломата до КНР стабілізує зв’язки між двома найбільшими економіками світу. А взаємодія між американцями та китайцями має базуватися на взаємній повазі. Про це повідомляють видання China Xinhua News та Bloomberg.

Представник Вашингтону в ході зустрічі заявив, що Сполучені Штати не підтримують незалежність Тайваню і не мають наміру вступати в конфлікт з Китаєм. Держсекретар наголосив, що до холодної війни США теж не прагнуть і китайську систему міняти не планують.

Блінкен є найвищим чиновником США, який відвідав Китай з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена. Він став першим держсекретарем, який здійснив цю поїздку за п’ять років.

ЗМІ пишуть, що візит американського топ-посадовця стане початком нового раунду візитів високопоставлених чиновників США та Китаю, можливо, включаючи зустріч Сі та Байдена в найближчі місяці.

Нагадаємо, газета The Wall Street Journal повідомила, що китайський посланник Лі Хуей під час європейського турне нібито висунув європейським чиновникам жорсткі вимоги: росія має зберегти за собою захоплені території внаслідок мирного врегулювання війни в Україні. Однак у Пекіні цю інформацію заперечили.

Джерело: China Xinhua News, Bloomberg