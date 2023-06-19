Апокаліпсис сьогодні - ОВА показала вулиці району Острів в Херсоні

https://racurs.ua/ua/n184251-apokalipsys-sogodni-ova-pokazala-vulyci-rayonu-ostriv-v-hersoni-video.html

Ракурс

Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) показала вулиці мікрорайону Острів в Херсоні.

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Ці кадри — гірші за апокаліптичні фільми. Через страшні наслідки підриву Каховської ГЕС вулиці міста у товстому шарі мулу.

На відео — те, що залишилося від звичайних осель звичайних людей.

Голова ОВА Олександр Прокудін налаштовує усіх на довгу відбудову міста та області.

Понад 500 жителів тимчасово захоплених Олешок на лівому березі Херсонської області могли загинути внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.