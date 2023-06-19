Ракурсhttps://racurs.ua/
Апокаліпсис сьогодні - ОВА показала вулиці району Острів в Херсоні
Апокаліпсис сьогодні — ОВА показала вулиці району Острів в Херсоні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184251-apokalipsys-sogodni-ova-pokazala-vulyci-rayonu-ostriv-v-hersoni-video.htmlРакурс
Херсонська обласна військова адміністрація (ОВА) показала вулиці мікрорайону Острів в Херсоні.
.
Ці кадри — гірші за апокаліптичні фільми. Через страшні наслідки підриву Каховської ГЕС вулиці міста у товстому шарі мулу.
На відео — те, що залишилося від звичайних осель звичайних людей.
Голова ОВА Олександр Прокудін налаштовує усіх на довгу відбудову міста та області.
Понад 500 жителів тимчасово захоплених Олешок на лівому березі Херсонської області могли загинути внаслідок підриву російськими окупантами Каховської ГЕС.
Люди загинули через те, що окупанти відмовили в евакуації тим, у кого немає російського паспорта. Порушуючи всі норми Міжнародного гуманітарного права і звичайної людяності, росіяни залишили місцевих на смерть, повідомили у Центрі національного спротиву