Генерал США Міллі - Неймовірно хоробрі українці воюють залізною волею свого духу

https://racurs.ua/ua/n184261-general-ssha-milli-neymovirno-horobri-ukrayinci-vouut-zaliznou-voleu-svogo-duhu.html

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Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних Сил США генерал Марк Міллі відзначив мужність народу України під час свого виступу на спільній з міністром оборони США Ллойдом Остіним прес-конференції за результатами 13-го засідання Контактної групи з питань оборони України з міністрами оборони понад 50-ти країн, яке відбулося в Брюсселі 15−16 червня.

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Дякую за неймовірну хоробрість українського народу. Хоробрий український народ продовжує демонструвати свій дух стійкості, невпинно борючись за повернення своєї Батьківщини від російської окупації. Щодня українці воюють не просто сталлю та зброєю, а залізною волею свого духу. Сьогодні ми стоїмо тут не просто як група націй, а як об'єднаний фронт, який відстоює цінності, які набагато важливіші за нас самих. Ми виступаємо за основні принципи національного суверенітету та свободи, принципи, які незаконне та неспровоковане вторгнення росії в Україну явно підриває, — наголосив Міллі, повідомляє у Фейсбук Генеральний штаб Збройних сил України.

З його слів, міжнародна спільнота впродовж 16-ти місяців демонструє непохитну відданість ідеалам суверенітету та самовизначення. Американський генерал також подякував очільнику Пентагону за непохитне лідерство у створенні глобальної коаліції на підтримку України. Окрім цього, Міллі відзначив генерала Валерія Залужного і його представника генерала Мойсюка за «непохитну рішучість і рішучість перед обличчям величезних труднощів».

Війна за вибором путіна — це не просто порушення проти України, це буквально фронтальний напад на сам міжнародний порядок, який гарантує мир, процвітання та свободу всім націям. Хоробрий український народ продовжує демонструвати свій дух стійкості, невпинно борючись за повернення своєї Батьківщини від російської окупації. Щодня українці воюють не просто сталлю та зброєю, а залізною волею свого духу. Я можу вам сказати, що кожного дня українці демонструють мужність і наполегливість, необхідні для методичного повернення своєї території, — вказав Міллі.

Він нагадав, що війна уособлює не лише динаміку, змагання воль, а й непевність, насильство і великі витрати.

Воля українського народу продовжить відгукуватися далеко за його межами. Власне, це відгукнеться по всій земній кулі. Їхні дії повторюють голоси всіх людей, які цінують свободу та право визначати власну долю проти тиранії. Наша допомога Україні підтримує їхню справу залишатися вільною та незалежною. Це символізує нашу відданість тому, що пов’язує нас як нації, що діють у рамках міжнародного порядку, заснованого на правилах. Ми надаємо і будемо продовжувати надавати широку підтримку, починаючи від надання складних загальновійськових засобів і закінчуючи розвідувальними даними і закінчуючи навчанням українських сил, — вказав генерал армії США.

Завдяки глобальним зусиллям понад 6 тис. українців нині проходять підготовку в 40 різних місцях — на 65 курсах у 33 країнах на трьох континентах. З початку війни Сполучені Штати навчили понад 11 тис. воїнів загальновійськовому маневру та штабній підготовці. Зусилля США в рамках тренувань створили маневрені батальйони, тисячі операторів, які зараз воюють на цих машинах разом із їхніми загальновійськовими штабами.

Нагадаємо, минулого тижня США надали ще один пакет допомоги в рамках Ініціативи сприяння безпеці України на 2 млрд дол. Цей пакет забезпечує критичні можливості, включаючи боєприпаси Patriot, системи протиповітряної оборони HAWK, артилерійські ракетні боєприпаси, технічне обслуговування та підтримку та багато іншого.

Ми бачимо як українські війська демонструють виняткову майстерність у управлінні складними системами, такими як Patriot, бронетехніка та HIMARS. Ми бачимо, як українці ефективно використовують протитанкову зброю, сучасні боєприпаси та складні системи ППО. Наша прихильність до України виходить далеко за межі «тут і зараз». Це обіцянка, яка підтримує міжнародний порядок, щоб кожна нація, велика чи мала, могла жити в мирі, насолоджуючись своїм законним суверенітетом, не боячись неспровокованої агресії, — підсумував Міллі.

Він наголосив, що Сполучені Штати залишаються відданими підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.