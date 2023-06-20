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Ракурс
НАТО зробить крок назустріч Україні - заступник генсека розкрив деталі

НАТО зробить крок назустріч Україні — заступник генсека розкрив деталі

20 чер 2023, 13:58
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Північноатлантичний альянс має намір зробити крок назустріч Україні. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в ефірі RFI.


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НАТО зробить крок назустріч Україні, однак поки що не буде надавати їй чіткий графік приєднання до блоку, — вказав Джоане.

Раніше генсек військово-політичного блоку Єнс Столтенберг повідомив, що на саміті НАТО у Вільнюсі планують «підвести Україну ближче до Альянсу».

Ми маємо намір створити Раду Україна-НАТО, забезпечити багаторічну програму військових поставок для України, — додав генсекретар.

Проте запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі Київ не отримає, наголосив Столтенберг.

З його слів, першочерговим завданням для союзників наразі залишається забезпечення перемоги України у війні з росією.

Джерело: Ракурс


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