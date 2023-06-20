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НАТО зробить крок назустріч Україні - заступник генсека розкрив деталі
НАТО зробить крок назустріч Україні — заступник генсека розкрив деталіhttps://racurs.ua/ua/n184274-nato-zrobyt-krok-nazustrich-ukrayini-zastupnyk-genseka-rozkryv-detali.htmlРакурс
Північноатлантичний альянс має намір зробити крок назустріч Україні. Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане в ефірі RFI.
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НАТО зробить крок назустріч Україні, однак поки що не буде надавати їй чіткий графік приєднання до блоку, — вказав Джоане.
Раніше генсек військово-політичного блоку Єнс Столтенберг повідомив, що на саміті НАТО у Вільнюсі планують «підвести Україну ближче до Альянсу».
Ми маємо намір створити Раду Україна-НАТО, забезпечити багаторічну програму військових поставок для України, — додав генсекретар.
Проте запрошення до НАТО на саміті у Вільнюсі Київ не отримає, наголосив Столтенберг.
З його слів, першочерговим завданням для союзників наразі залишається забезпечення перемоги України у війні з росією.