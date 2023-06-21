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У мене вдома багато уламків, — розповів свідок інциденту, котрий мешкає навпроти зруйнованої будівлі.
Згодом ЗМІ повідомили, що фасад паризької Американської академії на вулиці Сен-Жак обвалився.
В центрі Парижа пролунав вибух — деталі
В центрі Парижа пролунав вибух — деталі (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n184323-v-centri-paryja-prolunav-vybuh-detali-foto-video.htmlРакурс
У центрі Парижа на площі Альфонса Лаверана 21 червня пролунав потужний вибух. На дорогу обвалився фасад будівлі, а ще у кількох сусідніх будівлях сталася пожежа. Видання BFMTV повідомляє про ймовірний вибух газу у п’ятому районі столиці Франції.
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Будівлі згоріли, — повідомив мер району.
Згідно з першою оцінкою, йдеться про щонайменше 16 потерпілих, семеро з яких у тяжкому стані. За словами очевидців, люди опинилися під завалами.
Головне управління поліції Парижа закликає уникати сектору, де стався вибух і пожежа.
У мене вдома багато уламків, — розповів свідок інциденту, котрий мешкає навпроти зруйнованої будівлі.
Місцеві мешканці почули потужний вибух, після чого у вікнах повилітали шибки.
Згодом ЗМІ повідомили, що фасад паризької Американської академії на вулиці Сен-Жак обвалився.
Будівля примикає до лікарні Валь-де-Грас.
Мешканці п’ятого кварталу, щойно стався вибух газу на площі Альфонса Лаверана в районі Валь-де-Грас, будівлі горять, тримайтеся подалі, щоб дозволити пожежникам втрутитися, — вказав перший заступник мера міста Едуард Сівель.
Des images difficiles après la terrible explosion due au gaz dans le quartier du Val de Grâce à Paris, pulvérisant en partie un immeuble alors que d’autres sont en feu. Tout mon soutien à la BSPP et aux secours mobilisés. pic.twitter.com/ewfzyYu3Nr
— Christian Estrosi (@cestrosi) June 21, 2023