В центрі Парижа пролунав вибух — деталі

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У центрі Парижа на площі Альфонса Лаверана 21 червня пролунав потужний вибух. На дорогу обвалився фасад будівлі, а ще у кількох сусідніх будівлях сталася пожежа. Видання BFMTV повідомляє про ймовірний вибух газу у п’ятому районі столиці Франції.

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Будівлі згоріли, — повідомив мер району.

Згідно з першою оцінкою, йдеться про щонайменше 16 потерпілих, семеро з яких у тяжкому стані. За словами очевидців, люди опинилися під завалами.

Головне управління поліції Парижа закликає уникати сектору, де стався вибух і пожежа.

У мене вдома багато уламків, — розповів свідок інциденту, котрий мешкає навпроти зруйнованої будівлі.

Місцеві мешканці почули потужний вибух, після чого у вікнах повилітали шибки.

Згодом ЗМІ повідомили, що фасад паризької Американської академії на вулиці Сен-Жак обвалився.

Будівля примикає до лікарні Валь-де-Грас.

Мешканці п’ятого кварталу, щойно стався вибух газу на площі Альфонса Лаверана в районі Валь-де-Грас, будівлі горять, тримайтеся подалі, щоб дозволити пожежникам втрутитися, — вказав перший заступник мера міста Едуард Сівель.