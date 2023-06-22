Основному супернику Ердогана на виборах загрожує до 110 років позбавлення волі

https://racurs.ua/ua/n184368-osnovnomu-supernyku-erdogana-na-vyborah-zagrojuie-do-110-rokiv-pozbavlennya-voli.html

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Лідер опозиційної Республіканської народної партії Туреччини Кемаль Киличдароглу, який брав участь у президентських виборах 2023 року, може взяти під варту в рамках розслідування поданих проти нього 28 позовів.

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Телеканал Cumhuriyet пояснив, що оскільки Киличдароглу балотувався в президенти, він не міг брати участь у парламентських виборах, які відбувалися в той самий час. У результаті він залишився без депутатської недоторканності.

За даними каналу, Киличдароглу загалом загрожує до 110 років в’язниці. Більшість позовів щодо лідера опозиції стосуються образ чинного президента Ердогана.

Турецькі політологи вважають малоймовірним притягнення лідера опозиції до кримінальної відповідальності, оскільки це може призвести до дестабілізації політичної ситуації країні.

Вибори президента Туреччини відбулися у середині травня 2023 року. У першому турі Ердоган набрав 49,35% голосів, а Киличдароглу — 45%. Для перемоги Ердогану необхідно було набрати більш як 50% голосів, тому відбувся другий тур, підсумки якого Центрвиборчком Туреччини підбив 28 травня. Ердоган переміг із 52,14% голосів виборців проти 47,86% у Киличдароглу.