Судитимуть двох жителів Волині, які підробили 142 ухилянтам документи про «багатодітність» для виїзду за кордон

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Судитимуть двох жителів Волині, які підробили 142 ухилянтам документи про «багатодітність» для виїзду за кордон.

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Прокурори Волинської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох жителів Луцька за фактами підроблення офіційних документів та організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 332 КК України).

Розслідуванням встановлено, що жінка та її раніше судимий спільник підробляли свідоцтва про народження дітей, які нібито народилися у країнах Євросоюзу.

Буцімто «завірені» консульськими установами цих країн документи їхні клієнти надавали на кордоні. У такий спосіб вони виїжджали з України як батьки трьох неповнолітніх дітей.

У кримінальному провадженні загалом задокументовано організацію виїзду за кордон 142 ухилянтів. Послуги обвинувачених коштували до 3 тис. дол.

Під час санкціонованих судом обшуків правоохоронці вилучили у них комп’ютерну техніку, підроблені печатки, мобільні телефони, які вони використовували у незаконній діяльності. Наразі обоє обвинувачених перебувають під домашнім арештом.