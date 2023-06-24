ПВК «Вагнера» зайняла всі військові об'єкти у Воронежі

https://racurs.ua/ua/n184415-pvk-vagnera-zaynyala-vsi-viyskovi-obiekty-u-voroneji-reuters.html

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ПВК «Вагнера» зайняла всі військові об'єкти у Воронежі.

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Про це 24 червня повідомило Reuters з посиланням на власні джерела.

Про захід вагнерівців у Воронеж писав й російський пропагандист та воєнний злочинець Ігор Гіркін (Стрелков).

При цьому в агентстві уточнили: інформація — від джерела у російських спецслужбах. Самостійно Reuters перевірити цю інформацію не має змоги.

Раніше вагнерівці взяли під контроль будівлю штабу Південного військового округу та військовий аеродром у Ростові-на-Дону.

На прикордонному переході «Бугаївка» у Воронезькій області 180 російських солдатів і співробітників силових відомств погодилися не перешкоджати діям бійцям ПВК «Вагнер» та склали зброю. Про це пишуть вагнерівські телеграм-канали і публікують відповідні фото.

В Москві та області запровадили режим контртерористичної операції «з метою запобігти можливим терактам», передає російське пропагандистське держагентство ТАСС. Також режим запровадили в Воронезькій області. В містах скасували всі заплановані заходи.

Міноборони рф закликало бійців «Вагнера» ​​повернутися в пункти дислокації.

Після того, як керівник ВПК «Вагнер» Пригожин заявив про нібито взяття під контроль військових об'єктів у Ростові і «похід на Москву», Міноборони рф звернулося до бійців угруповання: заявили, що їх «обманом втягнули в збройний заколот» і закликали звернутися до міністерства «за допомогою».

Губернатор Ростовської області Голубєв закликав жителів не виходити на вулиці та відмовитися від поїздок в центральну частину міста.