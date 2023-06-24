«Снарядний голод» потрібен був Пригожину, щоб зібрати зброю - Gulagu.net

https://racurs.ua/ua/n184426-snaryadnyy-golod-potriben-buv-prygojynu-schob-zibraty-zbrou-gulagu-net.html

Ракурс

Пригожин брехав про «снарядний голод» і два місяці накопичував боєприпаси.

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Про це повідомляє російське ЗМІ Gulagu.net.

Весь квітень і травень Пригожин брехав про нібито «снарядний голод», 1 і 7 ШО мають у своєму розпорядженні величезний запас ПЗРК і трофейних «Джавелінів» — зазначають в організації.

Джерело цього видання повідомляє про підготовку до захоплення низки об'єктів Міноборони росії з ядерним арсеналом.

Уткін (соратник Пригожина — «Ракурс») готував саме цю частину їхньої спец. операції (військового заколоту). «Вагнера готують Ростов до тривалої оборони, місто скоро нагадуватиме один великий укріп. Досвід Бахмута в дії, в міському середовищі вони найкращі з практиків. По входах до міста вже авіація працює. Очевидно, зміцнюватимуть КПП платників під оборону на випадок атаки Вагнера. Коротше, місто зруйнують. Бахмут 2.0. Ця спецоперація Залужного та Буданова увійде в історію, подробиці пізніше. Не дарма один із них займався серйозно айкідо.

Інше джерело видання написало, що «Пригожин і Уткін зараз чекають на поповнення з боку ДНР/ЛНР, ряд підрозділів вирішили перейти на їхній бік і повертаються до росії «наводити лад».

Про те, що ватажок ПВК «Вагнера» Пригожин дійсно планує збройний заколот, не очікуючи підтримки Кремля в зміні керівництва російського Міноборони, написали аналітики ISW.

Припускають, що «вагнерівці» можуть намагатися силоміць усунути керівників Міноборони росії від посад, в тому числі в Москві.

Навіть якщо група «Вагнера» може серйозно загрожувати Міноборони, путін навряд чи дозволить успішну спробу Пригожина повалити відомство, — йдеться у звіті.

Також Інститут припускає, що протистояння всередині росії може мати «значний вплив» на перебіг військових дій в Україні.