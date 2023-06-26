Затримання на Тернопільщині, фото: НАБУ

https://racurs.ua/ua/n184478-golovu-ternopilskoyi-oblrady-zatrymaly-na-habari-nabu-foto.html

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НАБУ і САП затримали голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації на одержанні неправомірної вигоди.

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Про це сьогодні, 26 червня, повідомляють прес-служби антикорупційних відомств.

За даними слідства, затримані висловлювали наполегливі прохання місцевому бізнесмену та волонтеру надати грошові кошти за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської обласної ради та здійснення оплати за заборгованістю департаменту капітального будівництва Тернопільської обласної військової адміністрації перед ТОВ, за роботи, які вже виконані та прийняті в 2022 році, — зазначають у САП.

Зазначається, що чиновники вимагали у власника підприємства загалом майже 1,8 млн грн, їх затримали «на гарячому» після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тис. грн.