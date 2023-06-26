Український десант зайняв позиції на лівому березі Дніпра під Херсоном

https://racurs.ua/ua/n184500-ukrayinskyy-desant-zaynyav-pozyciyi-na-livomu-berezi-dnipra-pid-hersonom-rosiyski-viyskkory.html

Ракурс

Російські телеграм-канали, які пишуть про війну, повідомляють, що український десант висадився на лівому, окупованому Росією березі Дніпра біля підірваного Антонівського мосту під Херсоном. Там нібито триває бій.

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Військові блогери стверджують, що серйозного плацдарму для розвитку наступу українцям створити поки що не вдалося. Вперше про висадку українців російські військові блогери повідомили 24 червня, але ця новина через заколот євгена пригожина залишилася майже непоміченою.

У понеділок, 26 червня, військові блогери поширюють відео перекидання невеликої групи українських військових катером на лівий берег, під міст, і боїв у маленькому дачному селищі біля південного кінця мосту.

Бої біля Антонівського мосту йшли всю ніч і продовжуються: десант вибиває рейдову групу ЗСУ з нашого берега […] У Антоновського мосту висаджені човнами 50−70 бойовиків, але х прикривають значні сили артилерії, підготівки і мигометів, — пише телеграм-канал «Операція Z: Військкори Російської Весни».

Військові блогери пояснюють, що українські солдати при висадці ховаються за опорами мосту, а їх неможливо пробити навіть артилерією.

Деякі українські телеграм-канали (але не офіційні військові джерела) стверджують, що український десант зміг просунутися й далі від мосту, на південь, до північних околиць міста Олешки, але візуальних підтверджень цього немає.

Ігор Гіркін (Стрєлков) — воєнний злочинець, засуджений судом Нідерландів — з посиланням на свої джерела на місці подій пише, що чисельність українського десанту — всього близько 50 осіб.

Обстановка наступна: у районі дач, тобто безпосередньо Антонівського мосту через Дніпро на лівому березі противник упереміш з нашими. Сидять часто через будинок. Основний опорний пункт противника під мостом — вони вдерлися прям під полотно. Також у найближчих будинках. Але вдома ми зносимо, а ось міст не пробити. Авіація УФАБом двічі сильно не потрапила (4 км), — пише Гіркін (Стрєлков).

Положення наших військ утруднене тим, що підвезення та евакуація здійснюється через єдину дорогу і міст через Конку, які добре спостерігаються і прострілюються, в тому числі ПТРК з правого, високого берега.

Гіркін пише, що цю дорогу супротивник (ЗСУ — «Ракурс») постійно дистанційно мінує (є техніка, що підірвалася).