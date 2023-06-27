У Повітряних силах розповіли про унікальність збитого "вагнерівцями" російського Іл-22М-11

https://racurs.ua/ua/n184509-u-povitryanyh-sylah-rozpovily-pro-unikalnist-zbytogo-vagnerivcyamy-rosiyskogo-il-22m-11.html

Ракурс

«Вагнерівці» під час заколоту пригожина в росії збили рідкісний Іл-22М-11 з десятьма людьми на борту.

.

Цей повітряний командний пункт — важливий елемент структури єдиного інформаційного поля на рівні фронту або угруповання військ. На озброєнні Військово-космічних сил росії таких літаків управління та ретрансляції обмежена кількість, повідомляє «Цензор.НЕТ».

Таких літаків в росії не більше десяти, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Крім того, знищено два бойових гелікоптери (один типу Мі й один Ка-52), один військово-транспортний Гелікоптер Мі-8 і ще один РЕБівський Мі-8, який виконує функцію створення перешкод.

Останній, за його словами, є дуже цінним для армії рф, і таких гелікоптерів в росії є «не так багато».

Стосовно Іл-22, Ігнат зазначив, що цей літак вже вражався українськими зенітними ракетами, але тоді ЗСУ лише пошкодили його — він був «трішки пошматований», однак повернувся на базу рф, де, певно, його відновили.

Він зазначив, що Іл-22 працює разом з літаком А-50. Такий намагались підірвати партизани в білорусі за допомогою дрона.