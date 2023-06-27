Розвідка США знала про плани пригожина, а союзники України під час заколоту в росії просили Київ не користуватися хаосом

https://racurs.ua/ua/n184512-rozvidka-ssha-znala-pro-plany-prygojyna-a-souznyky-ukrayiny-pid-chas-zakolotu-v-rosiyi-prosyly.html

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Джерело CNN стверджує, що західні союзники України під час заколоту євгена пригожина просили Київ не користуватися «хаосом» і не завдавати ударів по росії.

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За словами чиновника, чиє ім’я телеканал не розкриває, західні країни побоювалися, що вони могли виглядати як такі, що допомагають ПВК «Вагнера» і розглядалися б як загроза суверенітету росії.

Послання було таким: «Не розкачуйте човен», — процитував телеканал слова свого джерела.

Він також сказав, що рекомендація не завдавати ударів по російській території була передана українській владі на рівні міністра закордонних справ, через депутатів і через послів.

Джерело CNN додало, що Києву говорили, що ситуація з заколотом «це внутрішня справа росії», таким чином піддаючи публічні заяви представників США та інших західних країн.

Увечері 23 червня власник ПВК «Вагнера» євген пригожин звинуватив керівництво Міноборони росії та Генштабу у некомпетентності у війні в Україні та оголосив про похід на Москву. Частина найманців увійшла до Ростов-на-Дону і зайняли штаб ПВО, інша група бійців вирушила до Москви.

Ближче до ночі 24 червня стало відомо, що олександра лукашенка провів переговори з пригожиним, «марш справедливості» було зупинено. Прес-секретар путіна дмитро пєсков повідомив, що власник ПВК «Вагнера» поїде до білорусі.

Розвідка США знала про плани ватажка «Вагнера» пригожина, включаючи маршрути пересування та ключові бази. Однак розвідданими ділилися лише з обраними союзниками, наприклад, із високопоставленими британськими чиновниками.