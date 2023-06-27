Режим путіна в росії потребує вагнерівців для війни проти України — ISW

https://racurs.ua/ua/n184507-rejym-putina-v-rosiyi-potrebuie-vagnerivciv-dlya-viyny-proty-ukrayiny-isw.html

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Кремль дав зрозуміти, що росія прагне зберегти сили ПВК «Вагнер» для підтримки своїх операцій в Україні та інших міжнародних операцій.

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Про це пишуть експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) у своєму черговому зведенні.

путін міг би заарештувати командирів ПВК за зраду, але натомість запропонував пробачити та інтегрувати сили «Вагнера» до складу Міністерства оборони, що вказує на його потребу в навченій та ефективній робочій силі.

Глава МЗС лавров запевнив своїх іноземних колег, що «Вагнер» продовжить операції у Малі та Центральноафриканській Республіці. Риторика путіна і лаврова лежить у руслі внутрішньої інформаційної кампанії з прощення і утримання бійців «Вагнера», що триває в росії. При цьому співробітники ПВК, згідно з місцевими джерелами, продовжують вербування персоналу в Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Новосибірську та Тюмені.

Частина сил угруповання Пригожина може піти за ним до білорусі, зазначають аналітики ISW. Станом на 26 червня місцеперебування самого Пригожина залишається незрозумілим, хоча деякі непідтверджені повідомлення говорять про те, що він знаходиться у готелі Green City Hotel на заході Мінська.

Кремль, швидше за все, вважатиме тих, хто піде за Пригожиним до білорусі, зрадниками, незалежно від того, чи він почне проти них негайні дії чи ні.

путін заявив у своєму зверненні 26 червня, що бойовикам «Вагнера» дозволено їхати до білорусі і що він виконає свою невизначену «обіцянку» щодо найманців, які вирішать це зробити. Але довгострокова цінність цієї обіцянки є сумнівною, вважають в Інституті.

Співробітники ПВК у Білорусі навряд чи будуть захищені від російських наказів про екстрадицію, якщо путін відмовиться від своїх слів і звинуватить їх у державній зраді. Лукашенко вже передав Москві 33 затриманих у Білорусі вагнерівця після того, як використав їх як важіль тиску на Кремль у 2020 році, і немає видимих причин, чому б йому не зробити це знову, зазначають експерти ISW.

Щодо можливих змін у керівництві російського Міноборони, то ISW вважає, що Путін не піддасться на спробу шантажу Пригожина і поки що залишить Шойгу на чолі оборонного відомства.

Тим часом у Британії заявили, що країна має бути готова евакуювати своїх громадян із росії у разі можливого розпаду держави. Про це сказала голова парламентського комітету із закордонних справ, член Консервативної партії Алісія Кернс в інтерв’ю ВВС Radio 4.

Ми всі повинні бути надзвичайно стурбовані заколотом у рсії. Зрештою це боротьба між конкуруючими військовими та силовими структурами всередині росії, а вона, на жаль, завжди закінчується лише кривавим результатом. Я думаю, що це лише початок, але не кінець, — вважає Кернс.

Причиною того, що сталося, стала клептократія, що наскрізь прогнила, якою є росія, — додала вона.

За словами Кернс, у разі краху керівництва у Москві «пріоритетом є забезпечення того, щоб ядерні матеріали, ядерні об'єкти не потрапили до небезпечних рук».