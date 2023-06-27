Дуда: Переміщення “вагнерівців” в білорусь — вкрай негативний сигнал

https://racurs.ua/ua/n184536-duda-peremischennya-vagnerivciv-v-bilorus-vkray-negatyvnyy-sygnal.html

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що передислокація воєнних злочинців з «групи Вагнера» до підконтрольної росії білорусі є вкрай негативним сигналом для його країни.

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Відбувається фактична передислокація російських найманців «групи Вагнера» до білорусі разом з її керівником євгенієм пригожиним. Це дуже негативні сигнали для нас, які ми хочемо донести нашим союзникам, — зазначив Дуда під час прес-брифінгу перед відльотом до Гааги, повідомляє Polsat News.

У Гаазі Дуда проведе консультації щодо майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі. З його слів, також там обговорюватимуть питання зміцнення безпеки східного флангу, зокрема, Польщі та країн Балтії.

Ми бачили можливості цих найманців, — цитує Reuters очільника МЗС Латвії.

Його колега з Литви оцінив швидкість пересування «вагнерівців» на шляху до москви й вказав на необхідність зміцнення оборони країн Балтії.

Кордони наших країн перебувають всього в сотнях кілометрів від цієї активності, тому їм може знадобитися вісім-десять годин, щоб раптово з’явитися десь у білорусі поблизу Литви, — додав Ландсбергіс.

Президент Литви Гітанас Науседа також вважає, що якщо пригожин та «Вагнер» перебуватимуть на території білорусі, НАТО потрібно зміцнити східний кордон.