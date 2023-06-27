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Ракетний обстріл центру Краматорська — щонайменше 15 поранених

Ракетний обстріл центру Краматорська — двоє загиблих і 18 поранених (ВІДЕО)

27 чер 2023, 21:25
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Армія воєнних злочинців росії сьогодні ввечері обстріляла центр Краматорська на Донеччині. Окупанти поцілили в район закладу громадського харчування, де перебувало багато людей. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі телемарафону.


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15 людей дістали поранення, — Кириленко для «Радіо Свободи».

Згодос МВС уточнило дані. У Краматорську двоє людей загинуло. 18 — травмованих, з яких одна дитина. Триває розбір завалів, там ще можуть бути люди. Пошкоджені будівлі готелю, кафе та декілька приватних будинків.

Ще одне влучання — у селі Біленьке, повідомив глава Офісу президента Андрій Єрмак.

Обстріл росіяни здійснили о 19.30. Місцеві Teлеграм-канали опублікували відео наслідків влучання по Краматорську. За даними ЗМІ, росіяни вдарили з С-300.

Джерело: Ракурс


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