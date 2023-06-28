Основні резерви Сил оборони України ще не задіяні в контрнаступі, заявив Олексій Резніков. Фото:

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Головна подія контрнаступу Збройних сил України ще попереду.

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Звільнення від окупації групи сіл останніми тижнями не було «головною подією» у запланованому контрнаступі. Зараз не варто надавати значення повідомленням ЗМІ про начебто повільний наступ України проти загарбників з рф. Про це український міністр оборони Олексій Резніков заявив в інтерв’ю Financial Times.

Коли це станеться, ви все це побачите… Усі все побачать, — зазначив він.

За словами міністра, основні резерви військ України, зокрема більшість бригад, нещодавно навчених на Заході та оснащених сучасними танками та бронетехнікою НАТО, ще не залучені в контрнаступальній операції.

Також Резніков наголосив, що заколот ПВК «Вагнера» в росії продемонстрував фундаментальну слабкість режиму президента рф володимира путіна. Однак чиновник застеріг від того, щоб робити ставку на подальші «заколоти та заворушення» заради успіху на полі бою.

Нагадаємо, 27 червня міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що під час нинішніх контрнаступальних операцій Сили оборони України звільнили більше території, аніж окупаційна армія росії захопила впродовж минулої зими.

Джерело: Financial Times