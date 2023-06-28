Майже тисячу окупантів ліквідували за добу. Фото: Генштаб

https://racurs.ua/ua/n184548-mayje-tysyachu-okupantiv-ta-13-bronovykiv-znyschyly-zsu-za-dobu.html

Ракурс

Військові втрати росії у війні з Україною склали вже понад 227 тис. окупантів.

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Лише за минулу добу, 27 червня, були ліквідовані 930 російських солдатів, офіцерів та найманців. Також на полях боїв на купи металу були перетворені 13 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, реактивна система залпового вогню, система ППО, дві одиниці автомобільної техніки. Також було знищено сім безпілотників. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 28 червня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу — близько 227 тис. 100 (+930) осіб ліквідовано,

танків — 4 тис. 36 (+0) од,

бойових броньованих машин — 7 тис. 847 (+13) од,

артилерійських систем — 4 тис. 89 (+6) од,

РСЗВ — 627 (+1) од,

засоби ППО — 387 (+1) од,

літаків — 314 (+0) од,

гелікоптерів — 308 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 3 тис. 499 (+7),

крилаті ракети — 1 тис. 261 (+0),

кораблі/катери — 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 6 тис. 774 (+2) од,

спеціальна техніка — 563 (+0).

Нагадаємо, 27 червня Генштаб ЗСУ 27 червня оприлюднив відеозапис знищення позицій окупаційної армії росії на фронті. На відео показали результат роботи воїнів з 14-ї Окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого, яка входить до складу Сухопутних військ.