Хорватія визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом. Фото:

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Хорватія визнала Голодомор 1932−1933 років геноцидом українського народу.

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Відповідну декларацію ухвалив хорватський парламент. Це голосування є історичним і є свідченням того, що світ ніколи не змириться зі злочинами москви — ні минулими, ні сучасними. Про це президент України Володимир Зеленський 28 червня повідомив у Twitter, де й подякував депутатам Хорватії.

Рішення хорватів привітав й міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. У Twitter він наголосив, що до листопада 2022 року лише 15 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу. З того часу цей злочин кремля засудили ще 27 країн. Хорватія стала 27 кураїною, яка визнала Голодомор геноцидом.

Я дякую їм за те, що почули наші прохання, і запрошую інших приєднатися. Визнання вшановує жертв і застерігає майбутні покоління запобігати геноциду, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 травня Сенат Франції ухвалив резолюцію про визнання Голодомору 1932−1933 років геноцидом українців. В ухваленій парламентарями резолюції містився заклик до французького уряду офіційно визнати «голод, депортацію та винищення, методично організовані радянською владою проти мільйонів українців у 1932 та 1933 роках, геноцидом».