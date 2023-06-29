Катастрофа літака МАУ в Ірані. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n184610-ukrayina-podaie-do-mijnarodnogo-sudu-oon-pozov-proty-iranu-detali.html

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Україна, Канада, Швеція та Велика Британія подають до Міжнародного суду ООН позов проти Ірану за збиття літака МАУ.

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Група країн заявляє, що їй не вдалось з Іраном досягнути згоди щодо організації суду. Координаційна група має намір продовжувати колективні зусилля, аби притягнути Іран до відповідальності і передає суперечку до Міжнародного суду ООН. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України, яке 29 червня було опубліковане на сайті відомства.

Ми, члени Міжнародної групи з координації допомоги жертвам рейсу PS752, що представляють Канаду, Швецію, Україну та Сполучене Королівство, зазначаємо, що між Іраном та Координаційною групою не було досягнуто згоди щодо організації арбітражу відповідно до ст. 14 Конвенції про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки цивільної авіації, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 8 січня 2020 літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, що прямував за маршрутом Тегеран — Київ, розбився незабаром після зльоту. Виявилося, що пасажирський «Боїнг» був збитий двома ракетами ППО Ірану. На борту перебували 167 пасажирів і дев’ять членів екіпажу. Всі вони загинули.

Генштаб іранських збройних сил визнав, що літак МАУ збили внаслідок «людської помилки», бо повітряну машину сприйняли за ворожу ціль.

У квітні 2023 року після трьох років всебічних розслідувань і проведення 20 судових засідань в Ірані ухвалили перший вирок у справі про катастрофу українського літака. За версією слідства командир комплексу ППО помилково відкрив вогонь. Тегеранський військовий суд виніс приписи щодо 10 осіб і виніс обвинувальний висновок.

У МЗС України заявили, що цей судовий процес був фіктивним.