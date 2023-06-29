Зеленський закликав розпочати переговори про вступ до ЄС. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/ua/n184617-zelenskyy-zaklykav-rozpochaty-peregovory-pro-vstup-ukrayiny-do-ies.html

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Президент Володимир Зеленський закликав розпочати переговори про вступ України до ЄС.

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Україна вже готова до початку таких перемовин. Крім того, зараз «історичний час» для старту переговорів про вступ України в Європейський Союз. Про це 29 червня український лідер заявив під час онлайн-виступу на засіданні Європейської Ради.

Це історичний час, щоб почати переговори про членство України у Євросоюзі. Європа цінностей, вільна й сильна Європа, Європа миру немислима без України, — наголосив він.

Глава держави додав, що «варто зафіксувати» прогрес України у виконанні рекомендацій Європейській комісії. За його словами, Київ налаштований якнайшвидше підготуватися до початку перегорів про членство.

Також український лідер подякував Європі за запровадження 11-го пакету санкції проти російської федерації, який приділяє увагу намаганням країни-агресора обійти санкції через треті країни. Зеленський наголосив на важливості не зупинятися на санкціях та закликати працювати над 12-м пакетом обмежень.

Нагадаємо, у червні агентство Reuters із посиланням на європейських чиновників повідомляло, що Україна вже виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Євросоюзі. Ці критерії стосуються судової реформи та закону про засоби масової інформації.