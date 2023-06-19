Україна наразі виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в Євросоюзі.

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Двоє європейських чиновників ознайомилися зі звітом і стверджують, що критерії стосуються судової реформи та закону про засоби масової інформації, йдеться у повідомленні Reuters.

Цього тижня буде представлений проміжний звіт Єврокомісії щодо виконання Україною рекомендацій для початку переговорів про членство в ЄС.

За оцінкою співрозмовників журналістів, він буде «помірно позитивним», з відзначенням прогресу України, попри повномасштабну війну із росією.

Джерела журналістів відзначають частковий успіх України у судовій реформі, ухвалення закону про ЗМІ, призначення керівників НАБУ та САП і «відомі антикорупційні справи» останніх місяців, зокрема, щодо хабаря голові Верховного суду Князєву.

Прогрес є. Звіт буде помірно позитивним. Йдеться не про прикрашання дійсності, а про визнання прогресу, наприклад, є видатні антикорупційні справи, які можна назвати, — зазначило одне із джерел Reuters.

Серед інших рекомендацій — реформи Конституційного суду та правоохоронних органів, заходи щодо боротьби з відмиванням грошей, а закони, спрямовані на приборкання олігархів і захист прав нацменшин.

Третє джерело, також офіційний представник ЄС, знайомий із рекомендаціями блоку України щодо верховенства закону, додав:

Щодо реформ, то склянка була б наполовину повна, ми б ніколи не прийняли негативного тону щодо України наразі. Судові реформи досягли певного прогресу, хоча ще є ключові, які потрібно провести. Не все задовільно.

Чиновник зазначив, що Україна призначила нових керівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро, як це було потрібно, хоча її антиолігархічний закон 2021 року був визнаний недостатнім.

Доповідь, оголошена як проміжна перед офіційною оцінкою у жовтні, буде направлена 27 національним представникам ЄС у Брюсселі у середу, а потім буде представлена на зустрічі міністрів європейських справ у Стокгольмі у четвер.