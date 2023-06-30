На Львівщині судитимуть військового, який протаранив легкове авто, загинуло п'ятеро

https://racurs.ua/ua/n184641-na-lvivschyni-sudytymut-viyskovogo-yakyy-protaranyv-legkove-avto-zagynulo-p-yatero-video.html

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На Львівщині судитимуть військового, який скоїв смертельну ДТП під час руху військової колони.

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У вересні 2022 року біля міста Броди загинуло п’ять людей, серед них — семирічних хлопчик.

У Держбюро розслідувань розповіли 30 червня, що слідчі встановили: військовослужбовець проігнорував червоний сигнал світлофору та наїхав на легковика.

У результаті ДТП загинуло четверо дорослих та одна дитина. Окрім того, травми отримали двоє неповнолітніх: тяжкі та середньої тяжкості. Ще один пасажир отримав ушкодження середньої тяжкості.

Ця аварія сталася на автодорозі Київ-Чоп 15 вересня близько 20.00. На відео, яке оприлюднила патрульна поліція, видно, що автомобіль білого кольору зіткнувся із військовим автомобілем, який від удару перевернувся.

Водій військового авто не отримав травм. Його звинувачують у порушенні правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження або загибель потерпілого (ч. 2 ст. 415 КК України). Санкція статті передбачає покарання — до 10 років позбавлення волі.

Також слідчі встановили, що начальник служби Західного регіонального управління Державної прикордонної служби неналежно організував рух військової техніки.

Він не забезпечив координацію дій патрульної поліції по маршруту руху техніки з колоною, а також не проконтролював дії водіїв самої колони під час здійснення такого маршу, — йдеться у повідомленні.

Посадовця підозрюють у недбалому ставленні до військової службової, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до восьми років.