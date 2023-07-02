БПЛА Mohajer-6. Фото: соцмережі

https://racurs.ua/ua/n184704-rosiya-moje-otrymaty-iranski-modjahedy-povitryani-syly.html

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Ударні дрони іранського виробництва регулярно надходять у росію.

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Це підтверджується регулярними перельотами військово-транспортних літаків з Тегерану до москви. Також фіксуються перевезення вантажів до рф морським шляхом Каспійським морем. Ці вантажі прибувають у порти астрахані та махачкали. Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону.

Іран готовий допомагати загарбникам військову техніку, бо москва навряд чи зможе виготовляти такі безпілотники на власній території. Крім того, окупаційна армія росії може отримати не лише нові партії БПЛА типу Shahed, але й Mohajer-6.

Зрештою, співпраця Ірану із Москвою триває, не лише Shahed, можливо й інші типи БПЛА будуть доставлятися на територію держави-окупанта, скажімо такі, як Mohajer-6, — зазначив Ігнат.

Як відомо, Mohajer-6 — ударний дрон, який почали виготовляти у 2017 році. Він призначений не лише для проведення розвідки, спостереження, але й вогневого ураження, бо несе до чотирьох боєприпасів. Дальність його польоту складає 200 км, а максимальна швидкість — 200 км/год. Тривалість польоту БПЛА складає 12 годин, а максимальна висота — 5 тис. 400 м.

Нагадаємо, у Білому домі заявляли, що росія спільно з Іраном почала будувати в республіці татарстан завод із виробництва «Шахедів». Підприємство будують у так званій спеціальній економічній зоні «Алабуга» за сотні кілометрів на схід від москви.