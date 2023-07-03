Підвищення цін тарифів на воду для українців скасували. Фото: kyiv.comments.ua

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Підвищення цін тарифів на воду для українців скасували.

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Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг скасувала рішення від 29 червня щодо коригування тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення.

Голова комісії Костянтин Ущаповський заявив, що на період воєнного стану позиція президента є достатньою підставою для того, щоб комісія скасувала своє рішення. Про це 3 липня йшлося на засіданні НКРЕКП, яке транслювалося в YouTube.

За його словами, підставою для скасування ухваленого раніше рішення комісії стала критика президента України Володимира Зеленського. Ущаповський додав, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на необхідності проведення додаткових консультацій щодо такого рішення.

Голова комісії запропонував скасувати постанову від 29 червня 2023 року, його підтримали одноголосно.

Регулятор анонсував початок консультацій з Кабміном та всіма зацікавленими сторонами «задля напрацювання справедливого соціального рішення», яке зможе забезпечити додаткові фінансові ресурси з держбюджету або інші компенсаторні механізми для покриття витрат водоканалів.

Нагадаємо, планувалося, що тарифи на послуги 34 водоканалів мали зрости в середньому на 32%. Чиновники наголошували, що на зміну тарифів вплинуть низка чинників: збільшення вартості електроенергії, зростання вартості реагентів тощо.