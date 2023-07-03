Працівників ТЦК каратимуть за негідну поведінку. Фото:

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Поведінку представників Територіальних центрів комплектування розслідуватиме Міністерство оборони України.

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Оборонному відомству відомо про те, що в мережі регулярно з’являється інформація про негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП стосовно громадян. Міністерство у межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готове реагувати на кожний подібний інцидент. Про це заступник міністра оборони України Олександр Павлюк з липня повідомив у Telegram.

Павлюк пообіцяв «жорстку реакцію» на випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця ЗСУ. По кожній ситуації обіцяють провести службові перевірки, а винних — «притягнути до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством».

Напередодні в мережі розлетілося відео конфлікту працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки та місцевого мешканця у Хмельницькій області.

На кадрах видно, як представники ТЦК увірвалися до приватного будинку та погрожували чоловікові. Один із них погрожував зламати ногу господарю. Він заявив, що під час дії воєнного стану він може вільно заходити в будинки.

А в Ужгороді старший офіцер Закарпатського ОВК жорстоко побив жінку, яка була із чоловіком-військовим. Про насилля повідомила сама постраждала у Facebook.

Згодом поліцейські встановили, що нападником дійсно є 55-річний працівник ТЦК СП. Його розшукали та доставили до районного управління поліції. Фігурант перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Нагадаємо, у начальника одеського військкомату Борисова та його родини знайшли нерухомість і автівки в Іспанії на мільйони доларів. Майно було придбане вже під час повномасштабного вторгнення рф. Після того, як ця інформація розлетілася по ЗМІ, відреагував президент Володимир Зеленський. Він доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному усунути воєнкома з посади.