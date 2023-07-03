ССО знищили кулеметний розрахунок ворога. Фото:

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Бійці Сил спеціальних операцій знищили ворожий кулеметний розрахунок.

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На донецькому напрямку російські кулеметники заважали українським військовим наступати, тому захисники попросили спецпризначенців ліквідувати позицію окупантів. Про це 3 липня повідомило командування ССО Збройних сил України у Facebook.

На нас вийшли хлопці по радейці попросили допомоги, ми і вальнули його, — розповів оператор Сил спецоперацій «Спенсер».

Зазначається, що ворогів ліквідували з протитанкового ракетного комплексу «Фагот». Після виконання завдання спецпризначенці швидко покинули позицію.

Як відомо, ПТРК «Фагот» — переносний протитанковий радянський комплекс, призначений для ураження нерухомих та рухомих цілей, таких як броньована техніка, укриття, вогневі засоби, повітряні цілі, що рухаються на малих швидкостях. Комплекс стріляє ракетами 9М111 з дальністю польоту 2 км, 9М111М з дальністю до 2,5 км та 9М113 з дальністю пуску до 4 км.

Нагадаємо, у червні українські спецпризначенці пробрались в окопи окупантів, де знищили 10 військових російської армії. Відео бою на відстані витягнутої руки оприлюднили в мережі.