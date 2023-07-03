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Ракурс
Михайло Головко

Підозрюваний у хабарництві голова Тернопільської облради повернувся на роботу

3 лип 2023, 19:13
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Підозрюваний у вимаганні хабаря очільник Тернопільської облради Михайло Головко повернувся на роботу.


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За його словами, він повернувся на своє робоче місце за рішенням суду. Відсторонений від обов’язків не був.

На пропозицію журналістів піти у відставку, відповів, що для цього немає підстав, адже він не підсудний, а підозрюваний, це — різні речі.

Ніякого хабаря не було. Я ніколи не брав і не буду. Свої слова можу підтвердити, якщо буде потрібно, і на детекторі брехні, — заявив очільник облради виданню «Тернополяни».

Раніше голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти — за нього внесли заставу сумою 805 тис. грн.

Головка та двох заступників голови ОВА підозрюють у вимаганні хабаря у місцевого підприємця — йдеться про приблизно 2 млн грн.

Раніше голові Тернопільської облради обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави на 805 тис. грн.

Минулого тижня НАБУ затримало Головка, його підозрюють у отриманні хабаря. Слідчі дії проводилися також у двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації — Ігоря Дем’янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука.

Джерело: Ракурс


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