Подозреваемый во взяточничестве глава Тернопольского облсовета вернулся на работу

Ракурсhttps://racurs.ua/
Михаил Головко
Подозреваемый во взяточничестве глава Тернопольского облсовета вернулся на работуhttps://racurs.ua/n184742-podozrevaemyy-vo-vzyatochnichestve-glava-ternopolskogo-oblsoveta-vernulsya-na-rabotu.htmlРакурс
Підозрюваний у вимаганні хабаря очільник Тернопільської облради Михайло Головко повернувся на роботу.
.
За його словами, він повернувся на своє робоче місце за рішенням суду. Відсторонений від обов’язків не був.
На пропозицію журналістів піти у відставку, відповів, що для цього немає підстав, адже він не підсудний, а підозрюваний, це — різні речі.
Ніякого хабаря не було. Я ніколи не брав і не буду. Свої слова можу підтвердити, якщо буде потрібно, і на детекторі брехні, — заявив очільник облради виданню «Тернополяни».
Раніше голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти — за нього внесли заставу сумою 805 тис. грн.
Головка та двох заступників голови ОВА підозрюють у вимаганні хабаря у місцевого підприємця — йдеться про приблизно 2 млн грн.
Раніше голові Тернопільської облради обрали запобіжний захід у виді тримання під вартою на 60 діб з правом внесення застави на 805 тис. грн.
Минулого тижня НАБУ затримало Головка, його підозрюють у отриманні хабаря. Слідчі дії проводилися також у двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації — Ігоря Дем’янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука.