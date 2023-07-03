Подозреваемый во взяточничестве глава Тернопольского облсовета вернулся на работу

Михаил Головко

https://racurs.ua/n184742-podozrevaemyy-vo-vzyatochnichestve-glava-ternopolskogo-oblsoveta-vernulsya-na-rabotu.html

Ракурс

Підозрюваний у вимаганні хабаря очільник Тернопільської облради Михайло Головко повернувся на роботу.

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За його словами, він повернувся на своє робоче місце за рішенням суду. Відсторонений від обов’язків не був.

На пропозицію журналістів піти у відставку, відповів, що для цього немає підстав, адже він не підсудний, а підозрюваний, це — різні речі.

Ніякого хабаря не було. Я ніколи не брав і не буду. Свої слова можу підтвердити, якщо буде потрібно, і на детекторі брехні, — заявив очільник облради виданню «Тернополяни».

Раніше голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти — за нього внесли заставу сумою 805 тис. грн.