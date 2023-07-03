Контроль над позицією може двічі за добу втрачатись та відновлюватись - Маляр про загострення під Бахмутом

https://racurs.ua/ua/n184744-kontrol-nad-pozyciieu-moje-dvichi-za-dobu-vtrachatys-ta-vidnovluvatys-malyar-pro-zagostrennya.html

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На Бахмутському напрямку ситуація знову загострилась.

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Про це написала 3 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, контроль над одними й тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись.

На південному фланзі, в районі Кліщіївки Сили оборони просуваються, а на північному фланзі тривають бої.

У самому Бахмуті росіяни намагаються зірвати логістику та завдати Силам оборони максимальних втрат, але оборонці не дають ворогу пересуватися містом.

Маляр також додала, що на загрозливих напрямках ворог створює по три лінії оборони.

Загроза наступу на Часів Яр (на захід від Бахмута) зберігається, заявив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський у коментарі УП.