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Контроль над позицией может дважды в сутки теряться и восстанавливаться — Маляр об обострении под Бахмутом
Контроль над позицией может дважды в сутки теряться и восстанавливаться — Маляр об обострении под Бахмутомhttps://racurs.ua/n184744-kontrol-nad-poziciey-mojet-dvajdy-v-sutki-teryatsya-i-vosstanavlivatsya-malyar-ob-obostrenii-pod.htmlРакурс
На Бахмутському напрямку ситуація знову загострилась.
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Про це написала 3 липня заступниця міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, контроль над одними й тими ж позиціями може двічі за добу втрачатись та відновлюватись.
На південному фланзі, в районі Кліщіївки Сили оборони просуваються, а на північному фланзі тривають бої.
У самому Бахмуті росіяни намагаються зірвати логістику та завдати Силам оборони максимальних втрат, але оборонці не дають ворогу пересуватися містом.
Маляр також додала, що на загрозливих напрямках ворог створює по три лінії оборони.
Загроза наступу на Часів Яр (на захід від Бахмута) зберігається, заявив командувач Сухопутними військами Олександр Сирський у коментарі УП.
Бахмутський напрямок знову став ареною активних бойових дій. Зараз там досить гаряче. Обидві сторони намагаються перехопити ініціативу, щоб переламати ситуацію на свою користь. Ворог відчайдушно чіпляється за позиції та опорні пункти, які свого часу були зайняті «вагнерівцями». Події розгортаються і змінюється дуже динамічно, деякі позиції за добу переходять двічі «з рук до рук», — заявив Сирський.