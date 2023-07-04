Ізраїль завдав найбільшого удару з 2002 року по палестинському місту Дженін

https://racurs.ua/ua/n184755-izrayil-zavdav-naybilshogo-udaru-z-2002-roku-po-palestynskomu-mistu-djenin.html

Ракурс

Ізраїль розпочав у ніч проти 3 липня масштабну операцію у Дженіні на Західному березі Йордану.

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The Jerusalem Post називає цю операцію найбільшою за останні 20 років.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) у своєму прес-релізі повідомила, що «великі контртерористичні дії» відбуваються в місті Дженін і розташованому на його території таборі біженців, яке ізраїльські військові вважають «притулком терористів».

Згідно із прес-службою відомства, ізраїльська авіація з початку операції завдала більше ніж десять ударів по об'єктах «інфраструктури терористів», у тому числі по лабораторіях, які виробляють вибухові речовини. Військові стверджують, що в одній із таких лабораторій були готові до використання сотні саморобних вибухових пристроїв.

Також повідомляється про масштабну наземну операцію, в якій беруть участь сотні військових. Своєю чергою, мер Дженіна Нідал Обейді, як пише Al-Jazeera, назвав те, що відбувається, «справжньою бійнею і спробою знищити всі аспекти життя в місті та в таборі».

The Jerusalem Post з посиланням на представників палестинського МОЗ повідомляє, що за час операції було вбито восьмеро людей, ще понад 50 постраждали. За даними Al-Jazeera, загинуло дев’ятеро людей. Бої в Дженіні продовжуються.

Як пише The Jerusalem Post, представник ЦАХАЛ генерал Даніель Хагарі не назвав точних термінів проведення операції, заявивши, що вона триватиме щонайменше кілька днів, а може затягтися на тижні. Також генерал додав, що наразі дії ізраїльських військових зосереджені на Дженіні, проте за потреби вони можуть поширитися і на інші території.