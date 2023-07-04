Обстріли України - у Сумах зросла кількість жертв від удару дронами, у Херсоні двоє загиблих

https://racurs.ua/ua/n184760-obstrily-ukrayiny-u-sumah-zrosla-kilkist-jertv-vid-udaru-dronamy-u-hersoni-dvoie-zagyblyh.html

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Російські воєнні злочинці продовжують тероризувати Україну. Кількість загиблих унаслідок вчорашнього удару окупантів по п’ятиповерхівці в Сумах зросла до трьох.

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Як повідомили в Сумській ОВА, увечері 3 липня рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки. Поранення дістала 21 людина, четверо з них перебувають у лікарнях. Серед постраждалих п’ятирічна дитина.

Російські окупанти о 6.00 4 липня обстріляли Херсон з артилерії. Є жертви серед мирного населення.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Двоє містян — чоловік та жінка отримали травми, несумісні з життям. Дані про інших травмованих уточнюють. Пошкоджені житлові будинки, — йдеться в дописі.

Окупанти вдарили по центру села Буда-Вороб'ївська на Чернігівщині.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.