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Обстріли України - у Сумах зросла кількість жертв від удару дронами, у Херсоні двоє загиблих

Обстріли України — у Сумах зросла кількість жертв від удару дронами, у Херсоні двоє загиблих (ВІДЕО)

4 лип 2023, 10:45
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Російські воєнні злочинці продовжують тероризувати Україну. Кількість загиблих унаслідок вчорашнього удару окупантів по п’ятиповерхівці в Сумах зросла до трьох.


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Як повідомили в Сумській ОВА, увечері 3 липня рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки. Поранення дістала 21 людина, четверо з них перебувають у лікарнях. Серед постраждалих п’ятирічна дитина.

Російські окупанти о 6.00 4 липня обстріляли Херсон з артилерії. Є жертви серед мирного населення.

Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора.

Двоє містян — чоловік та жінка отримали травми, несумісні з життям. Дані про інших травмованих уточнюють. Пошкоджені житлові будинки, — йдеться в дописі.

Удар по Херсону 4 липня 2023 року

Удар по Херсону 4 липня 2023 року

Окупанти вдарили по центру села Буда-Вороб'ївська на Чернігівщині.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

Ворог завдав потужного удару по центру села Буда-Вороб'ївська Новгород-Сіверського району. Як наслідок — троє поранених, — йдеться в повідомлені.

Джерело: Ракурс


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