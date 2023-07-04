САП оскаржила розміри застави голові Тернопільської облради у справі про хабарництво - раніше він повернувся на роботу

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржила розміри застав для голови Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника Тернопільської ОВА Ігоря Дем’янчука та Ігоря Гайдука.

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Також НАБУ і САП подасть клопотання про відсторонення очільника Тернопільської облради від посади.

Прокурор не погоджується з розміром застави, визначеною слідчим суддею, та у суді апеляційної інстанції, зважаючи на тяжкість злочину, наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 млн грн для голови Тернопільської облради, 10 млн грн — для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 млн грн — іншого заступника.

Двоє заступників голови Тернопільської ОВА з березня 2023 року увільнені від виконання своїх посадових обов’язків.

Нагадаємо, 26 червня голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України.

3 липня Головко повернувся на роботу. За його словами, він повернувся на своє робоче місце за рішенням суду. Відсторонений від обов’язків не був. На пропозицію журналістів піти у відставку, відповів, що для цього немає підстав, адже він не підсудний, а підозрюваний, це — різні речі.

Ніякого хабаря не було. Я ніколи не брав і не буду. Свої слова можу підтвердити, якщо буде потрібно, і на детекторі брехні, — заявив очільник облради виданню «Тернополяни».

Раніше голову Тернопільської обласної ради, бо за нього внесли заставу сумою 805 тис. грн.