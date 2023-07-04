Столтенберг залишиться на чолі НАТО ще на рік

https://racurs.ua/ua/n184765-stoltenberg-zalyshytsya-na-choli-nato-sche-na-rik.html

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Столтенберг залишиться на посаді генсека НАТО ще на рік.

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Члени Північноатлантичного альянсу продовжили термін його перебування на посаді до 1 жовтня 2024 року. Він обіймає посаду з 2014 року. Термін повноважень Столтенберга мав закінчитися у жовтні цього року. Це вже третє продовження терміну його повноважень.

Рішення ще мають схвалити глави держав і урядів НАТО на Вільнюському саміті у липні.

Жоден із потенційних наступників Столтенберга, як-то прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес або прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес, так і не змогли отримати підтримку 31 держави-члена НАТО.

Колишній прем'єр-міністр Норвегії, 64-річний Столтенберг мав завершити свій термін на посаді генсека НАТО наприкінці вересня 2023 року.

У лютому він заявив, що не проситиме продовження мандата. Але члени НАТО попросили його погодитися на це після того, як не змогли досягти консенсусу щодо наступника.