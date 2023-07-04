Депутатам Львівської облради повістки вручили перед сесією

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Ракурс

Депутатам Львівської обласної ради 4 липня вручили повістки. Їх отримали 56 депутатів.

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Про це «Радіо Свобода» повідомили в облраді.

Військові комісари роздавали повістки при вході у приміщення сесійної зали. Також про це повідомили львівські депутати у соціальних мережах.

Інформацію про те, що депутатам Львівської обласної ради вручили повістки перед засіданням 4 липня у коментарі «Суспільному» підтвердила начальниця пресслужби Львівського ТЦК та СП, капітан Марія Левко.

За її словами, повістки вручили в межах мобілізаційних заходів, які тривають в Україні. Воєнний стан в Україні триває до 18 серпня.

Від початку повномасштабного вторгнення росії 13 депутатів пішли на захист України. До складу Львівської облради входять 80 депутатів, депутат від партії «Слуга народу» Олександр Тіщенко є начальником ТЦК у Львівській області.