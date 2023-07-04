Російський фугас влучив на парковку міста Первомайський на Харківщині, постраждали п'ятеро дітей

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У місті Первомайський на Харківщині 4 липня пролунав вибух. Постраждали 12 осіб, серед яких п’ятро дітей.

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За попередньою інформацією, обстріл було здійснено фугасним снарядом. Внаслідок цього сталося загоряння кількох автомобілів на парковці. Наразі попередньо відомо про 12 постраждалих осіб, з яких 5 дітей. На місці перебувають відповідні фахівці, а також надають допомогу медики, — повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У багатоповерхівках поруч вибило вікна, на парковці перевернуті та палаючі авто.

Тяжкі поранення отримали дитина та жінка, сказав «Суспільному» директор Центру екстреної медичної допомоги Забашта.