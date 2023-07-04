Кабмін розширив програму “єОселя” — деталі

https://racurs.ua/ua/n184790-kabmin-rozshyryv-programu-ieoselya-detali.html

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Кабінет міністрів дозволив подавати заявки на отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою «єОселя» усім українцям, котрі не мають власного житла.

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Про це 4 липня заявив прем'єр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Торік ми запустили програму «єОселя». Дали можливість військовим, правоохоронцям, вчителям, медикам та науковцям отримувати іпотеку під 3%. Зараз таких пільгових іпотечних кредитів уже видано на суму більш ніж 1,2 млрд грн. Тепер розширюватимемо програму. Вносимо зміни, завдяки яким участь у програмі «єОселя» зможуть взяти інші українці, які не мають власного житла. Для них буде діяти пільгова річна ставка 7% у гривні. Перший внесок — від 20%, а термін кредитування — до 20 років, — розповів Шмигаль.

Подати заявку за програмою з серпня зможуть:

ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) захисників і захисниць України; внутрішньо переміщені особи; інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше, ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр — на кожного наступного члена сім’ї.

Для цих категорій громадян будуть діяти наступні умови:

фіксована річна ставка у гривні — 7%;

перший внесок — від 20%;

термін кредитування — до 20 років;

придбати можна квартиру у будинку, що будується або не старшому за три роки на момент укладення договору.

Акредитація забудовників банками у програмі буде доступна лише для тих забудовників, які обрали прозорі механізми фінансування будівництва, — йдеться у повідомленні.

Програма залишається доступною під 3% річних для категорій військовослужбовців і силовиків, медиків, педагогів та науковців.