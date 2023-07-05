FT: Китай наполегливо рекомендує путіну відмовитися від ядерних загроз

https://racurs.ua/ua/n184805-kytay-napoleglyvo-rekomenduie-putinu-ne-rozmahuvaty-yaderkou-ft.html

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін особисто застеріг президента росії володимира путіна від використання ядерної зброї в Україні.

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Про це 5 липня пише Financial Times з посиланням на китайських та американських офіційних осіб, серед яких представник адміністрації Білого дому та високопосадовець китайського уряду.

За їхніми словами, таку заяву Сі Цзіньпін зробив ще у березні під час візиту до Москви.

Позиція Китаю щодо російських ядерних загроз закріплена і в так званому мирному «плані з України», запропонованому Пекіном, який так і не отримав ходу.

Пекін хоче приписати собі заслуги у врегулюванні питання про ядерну зброю та розраховує домогтися цього через вплив, який має на Кремль, вважає FT.

Західні партнери Києва не мають ілюзій щодо того, на чиєму боці симпатії Китаю, враховуючи його багаторічне стратегічне партнерство з росією, яке останнім часом тільки посилилося.

Пекін відкрито не критикує Москву за російське вторгнення в Україну і неодноразово заявляв, що конфлікт затягується через постачання Києву західної зброї.

Але водночас Захід підтримує зусилля китайського лідера у сфері ядерного стримування.

У березні глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель визнав, що дії Сі «зменшують ризик ядерної війни».

Західні джерела Financial Times вважають, що таким чином, тиском на росію, Китай розраховує зберегти рівні відносини з Європою, що відповідає його економічним інтересам.

росія зі свого боку, заявило FT джерело у Вашингтоні, розчарована такою позицією свого союзника. Вона розраховувала на більшу підтримку Китаю.