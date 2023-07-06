Ворог перетворив дитячий санаторій на військову базу. Фото:

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Дитячі заклади на тимчасово окупованих територіях України ворог продовжує перетворювати на військові бази.

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Російські окупанти цинічно продовжують порушення норм міжнародного гуманітарного права та використання дитячих закладів тимчасово окупованих населених пунктів для розміщення своїх військ, з метою використання цивільного населення у якості живого щита. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України за 6 липня.

Зазначається, що в Новопетрівці Бердянського району Запорізької області на території корпусу дитячого санаторію «Весна» військові рф облаштували військову базу, де знаходиться понад 800 російських військовослужбовців. Також на території закладу, в безпосередній близькості до житлових будинків, ворог розосередив військову техніку.

А базу відпочинку «Іва» в селі Чумаківка Херсонської області вороги переобладнали під військову комендатуру. Там загарбники допитують та катують українців, які не підтримують росіян.

У Генштабі також розповіли про обстановку на фронті. Сьогодні відбулось 20 бойових зіткнень на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Авіація ЗСУ за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. А ракетні війська та артилерія протягом доби уразили район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, шість артилерійських засобів на вогневих позиціях та три російські станції радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, 23 червня українські військові знищили базу росгвардії у тимчасово окупованому Генічеську Херсонської області.