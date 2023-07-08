У США розкрили результати пошуків російської ядерної зброї у білорусі

https://racurs.ua/ua/n184923-u-ssha-rozkryly-rezultaty-poshukiv-rosiyskoyi-yadernoyi-zbroyi-u-bilorusi.html

Ракурс

Федерація американських учених (FAS) вивчила супутникові знімки військових та залізничних об'єктів у білорусі та не виявила ознак розміщення чи транспортування російської ядерної зброї до цієї країни.

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«Радыё Свабода» повідомило, що на знімках вчені виявили будівництво подвійної огорожі периметра безпеки навколо військового складу в Осиповичах, який потенційно може бути місцем для зберігання ядерної зброї.

Зведення додаткової огорожі почалося невдовзі після відвідування об'єкта високопоставленим офіцером російського Міноборони щодо потенційної модернізації для зберігання ядерної зброї — про це у звіті йдеться з посиланням на якусь закриту доповідь ЦРУ від кінця лютого.

Автори звіту зазначають, що в Осиповичському районі дислокуються пускові установки подвійного призначення «Іскандер», які росія поставила білорусі у 2022 році. Цікаво, що цей військовий склад зброї знаходиться приблизно за 25 км на південний схід від покинутої військової бази, яку, за даними The New York Times, можуть використовувати для розміщення бійців ПВК «Вагнера».

Однак це не означає жодного зв’язку між групою «Вагнера» та російськими ядерними силами в білорусі, які будуть під контролем 12-го Головного управління Міноборони Росії, наголошується у звіті.

Його автори наголошують, вони не можуть однозначно визначити, що склад під Осиповичами призначений чи буде в майбутньому використаний для зберігання російської ядерної зброї у Білорусі. Їм не вдалося виявити жодних візуальних свідчень про будівництво там відповідної інфраструктури.

Як зазначили вчені, периметр безпеки на складі в Осиповичах має дві огорожі, тоді як на російських об'єктах зберігання ядерних об'єктів зазвичай три-чотири лінії огорожі. Усередині огорожі також не видно бункера, що є ще однією типовою ознакою російських сховищ ядерної зброї.

Крім фізичного захисту, для ядерної зброї потрібні сховища з регульованим кліматом, зазначають вчені. Не видно й об'єктів, де можна було б розмістити особовий склад 12-го Головного управління Міноборони рф (воно відповідає за ядерно-технічне забезпечення і безпеку).

Крім того, склад знаходиться поряд із місцем зберігання звичайних вибухових речовин. Було б дуже дивно, якби звичайні та ядерні боєголовки зберігалися в межах того самого периметра, йдеться у звіті.

Згідно з вченими, більшість російських баз, де розташовані «Іскандери», мають великі допоміжні об'єкти та місця для зберігання ракет. Під Осиповичами нічого такого нема.

Можливо, білоруські військові використовують інші стандарти зберігання та потенційно можуть використовувати засипані землею бункери, наголошується у звіті.

Автори доповіді також вивчили супутникові знімки інших військових об'єктів у місцях, згаданих у різних звітах (зокрема, аеродроми під Лідою та Барановичами), але не знайшли візуальних доказів, які переконливо вказують на наявність діючого об'єкта ядерної зброї на території білорусі.

За їх словами, немає ознак модернізації, необхідної для розгортання ядерної зброї під Лідою. На останніх знімках помітне будівництво додаткового периметра безпеки навколо складу боєприпасів. Як і у разі модернізації складу під Осиповичами, другий периметр безпеки не обов’язково передбачає розміщення ядерної зброї, це може бути просто покращення наявної інфраструктури безпеки.

Були також деякі припущення, що авіабаза Барановичі, оснащена сучаснішими винищувачами Су-30СМ, може бути потенційним місцем розміщення ядерної зброї. Але й там ознак модернізації, необхідної для цього, вчені поки що не виявили.