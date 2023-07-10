НАБУ оголосило в розшук екс-керуючого справами апарату Ради Багдасаряна

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НАБУ оголосило в розшук екс-керуючого справами апарату Верховної Ради.

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Детективи винесли постанову про оголошення в розшук колишнього керуючого справами апарату Верховної Ради України Едуарда Багдасаряна.

Його НАБУ і САП підозрюють у причетності до справи народного депутата Дмитра Ісаєнка про замах на заволодіння майном Державного будівельного комбінату.

11 травня Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду збільшила заставу нардепу Ісаєнку до 26,84 млн грн. Перелік обов’язків залишили без змін.

Ісаєнка підозрюють в організації спроби незаконно заволодіти землею та майном Державного будівельного комбінату. Разом з ним є й інші підозрювані.

У березні цей нардеп від забороненої ОПЗЖ отримав підозру через спробу незаконно заволодіти земельною ділянкою «Держбудкомбінату», аби побудувати там житловий комплекс.

Інші підозрювані у справі — ексзаступник керівника Апарату ВРУ — керуючий справами, колишні директор та працівник ДП «Держбудкомбінат».

Ісаєнко був віце-президентом Конфедерації будівельників України.

На початку 2020 у нардепа виник план заволодіти ділянкою, де розташовувався «Держбудкомбінат», аби надалі побудувати там житловий комплекс. Для цього він вступив у змову з працівниками ДП та тодішнім заступником керівника Апарату ВРУ, до сфери управління якого входило згадане держпідприємство.

Ексдиректор ДП всупереч закону і без погодження парламенту провів аукціон для укладення інвестиційного договору на забудову земельної ділянки. У ньому перемогла підконтрольна нардепу-організатору схеми компанія. В укладеному інвестиційному договорі розмір пайової участі держпідприємства визначили у сумі близько 300 млн грн. Натомість, як встановили НАБУ і САП, реальна вартість ділянки й майна становила понад 525 млн грн.

Згодом планували знести будівлі, знищити майно комбінату нібито через їх застарілість і скоротити працівників держпідприємства.