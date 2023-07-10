ЄК ще на рік продовжила безкоштовний роумінг. Фото:

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Європейська комісія продовжила безкоштовний роумінг для громадян України, які втекли від війни за кордон.

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Сім українських та 22 європейські мобільні оператори погодили продовження скасування роумінгової плати для українців ще на 12 місяців. Єврокомісія сприяла досягненню угоди між операторами, щоб взаємно знизити тарифи, які вони повинні підтримувати для здійснення транскордонних дзвінків. Про це 10 липня повідомила прес-служба Єврокомісії.

BEREC, орган європейських регуляторів електронних комунікацій, відзначив, що ця угода ефективна, бо дозволяє надавати доступні послуги транскордонних дзвінків.

В Єврокомісії додали, що вже працюють над тим, щоб інтегрувати Україну в зону роумінгу Євросоюзу. У квітні 2023 року Комітет асоціації Україна-ЄС прийняв пропозицію Комісії щодо приєднання України до правил Європейського Союзу про роумінг. Спершу Київ повинен адаптувати законодавство до європейських законів, а потім Рада ЄС ухвалить остаточне рішення.

Нагадаємо, 26 червня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні мобільні оператори на два роки резервуватимуть номери загиблих чи зниклих захисників. Зараз номер надходить у вільний продаж через рік без використання.