Ердоган погодився підтримати заявку Швеції на вступ до НАТО

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Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган погодився потримати заявку Швеції на вступ до НАТО.

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Про це, як пише ВВС News, заявив глава Альянсу Єнс Столтенберг за підсумками переговорів з турецьким лідером, прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном і головою Євроради Шарлем Мішелем напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

У своєму Твіттері Столтенберг повідомив, що Ердоган «погодився направити протокол про ратифікацію вступу Швеції до НАТО до парламенту якнайшвидше і забезпечити його ратифікацію». Передбачається, що турецький парламент схвалить заявку Швеції на осінній сесії.

Це історичний крок, який зробить усіх союзників по НАТО сильнішим і безпечнішим, — зазначив генсек Альянсу.

Президент США Джо Байден привітав рішення Ердогана.

Турецьке держагентство «Анадолу» пише, що Туреччина направить протоколи про членство Швеції в НАТО на розгляд парламенту і «тісно співпрацюватиме для їх затвердження».

Своєю чергою, Стокгольм зобов’язався підтримати процес вступу Анкари до Євросоюзу та лібералізацію візового режиму, а також підтвердив, що не надаватиме підтримки організаціям, які Туреччина вважає терористичними.

Швеція подала заявку на вступ до НАТО влітку 2022 року разом із Фінляндією. Країни вирішили приєднатися до альянсу на тлі повномасштабного вторгнення військ росії до України. Для вступу до НАТО необхідно, щоб заявку країни-кандидата схвалили усі учасники альянсу.

У квітні 2023 року до НАТО приєдналася лише Фінляндія. Туреччина протидіяла вступу Швеції до альянсу, висунувши низку умов. Зокрема, Анкара вимагає від Стокгольма видати людей, яких турецька влада звинувачує в тероризмі, а також «запобігати діяльності» Робочої партії Курдистану, яку Туреччина вважає терористичною організацією.

10 липня президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган також заявив, що якщо його країну приймуть до Європейського союзу, вона буде готова схвалити розгляд заявки Швеції на вступ до НАТО.