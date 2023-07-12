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Ракурс
Норвегія передає Україні тисячу розвідувальних нанодронів Black Hornet

Норвегія передає Україні тисячу розвідувальних нанодронів Black Hornet

12 лип 2023, 12:08
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Норвегія передає Україні тисячу нанодронів Black Hornet.


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Про це заявив міністр оборони країни Бйорн Арільд Грам.

Україна дуже задоволена попередніми норвезькими поставками цього типу розвідувальних безпілотників, які були розроблені у співпраці між Силами оборони Норвегії та Інститутом оборонних досліджень, — йдеться в повідомленні Міноборони Норвегії.

Black Hornet — один з найменших розвідувальних дронів у світі, який можна просто покласти у кишеню. Його вага всього 32 грами, проте він оснащений двома оптичними камерами та тепловізором. Може заходитись у повітрі 25 хвилин, стандартна висота польоту — 10−30 метрів.

Дрон призначений для встановлення на розвідувальні автівки та може автоматично запускатися з їх борту.

Вартість комплекту з двох дронів, пульту управління та зарядної станції становить близько 40−60 тис. дол.

Безпілотник використовують для розвідки та ідентифікації цілей, він простий в експлуатації, його важко виявити, і він особливо добре підходить для ведення бою в умовах міста.

Джерело: Ракурс


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