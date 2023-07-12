Кремль вважає гарантії безпеки України зазіханням на безпеку росії

https://racurs.ua/ua/n185046-kreml-vvajaie-garantiyi-bezpeky-ukrayiny-zazihannyam-na-bezpeku-rosiyi.html

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Прес-секретар президента росії Дмитро Пєсков заявив, коментуючи намір країн «Групи семи» оголосити 12 липня про довгострокові плани забезпечення безпеки України, що це є зазіхання на безпеку рф.

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Надаючи гарантії безпеки України, вони зазіхають на безпеку російської федерації. Це неможливо, і це загрожує в середньостроковій, довгостроковій і навіть короткостроковій перспективі вельми негативними наслідками, — сказав журналістам прес-секретар президента країни, яка розв’язала велику війну, напавши на Україну.

Пєсков вважає, що, ухвалюючи подібні рішення, ці країни «фактично роблять Європу набагато небезпечнішою на довгі роки».

І, звичайно ж, вони роблять погано нам, що ми враховуватимемо і з чого далі виходитимемо, — додав Пєсков.

Як повідомили уранці 12 липня уряд Великої Британії та адміністрація президента США, у середу «на полях» саміту НАТО країни «великої сімки» підпишуть декларацію-план військової підтримки України на найближчі роки.